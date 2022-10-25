بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان الاهلية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

كشف الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الاهلية حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعة غدا الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجوية و سقوط الامطار .

حيث أوضح القائم رئيس جامعة حلوان الاهلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه لايوجد تعطيل دراسة بالجامعة غدا بسبب سوء الاحوال الجوية و ان المحاضرات مستمرة فى موعدها بكافة كليات الجامعة داخل الحرم و خارجه .

وقد كشفت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية حرصها علي التواصل مع كافة الطلاب المنتسبين للجامعة بكافة البرامج الدراسية لتوفير ما يحتاجونه والرد علي استفساراتهم، وذلك من خلال تخصيص قنوات تيلجرام وروابط تواصل الكتروني للتواصل مع الطلاب في كافة الأوقات.

ويمكن لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال التواصل المباشر مع الجامعة من خلال الدخول على الرابط الاتي والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم:

‏http://app2.helwan.edu.eg/hnu/HCBA

ويمكن للطلاب بكلية الهندسة بكافة برامجها الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:

‏http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ise

ويمكن للطلاب بكلية الفنون التطبيقية بكافة برامجها الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:

‏http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-VE/