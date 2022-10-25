عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان الاهلية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

كشف الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الاهلية  حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعة غدا الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجوية و سقوط الامطار . 

حيث أوضح  القائم رئيس جامعة حلوان الاهلية  فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه لايوجد تعطيل دراسة بالجامعة غدا بسبب سوء الاحوال الجوية  و ان المحاضرات مستمرة فى موعدها بكافة كليات الجامعة داخل الحرم و خارجه . 

وقد  كشفت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية حرصها علي التواصل مع كافة الطلاب المنتسبين للجامعة بكافة البرامج الدراسية لتوفير ما يحتاجونه والرد علي استفساراتهم،  وذلك من خلال تخصيص قنوات تيلجرام وروابط تواصل الكتروني للتواصل مع الطلاب في كافة الأوقات.

txt

جامعة حلوان تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الاحوال الجوية

txt

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا تقرر تعطيل الدراسة غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية

txt

خطوات استخراج كارنيه في خدمة اجتماعية حلوان

ويمكن لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال التواصل المباشر مع الجامعة  من خلال  الدخول على الرابط الاتي  والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم:
‏http://app2.helwan.edu.eg/hnu/HCBA
ويمكن للطلاب بكلية الهندسة بكافة برامجها الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
‏http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ise

ويمكن للطلاب بكلية الفنون التطبيقية بكافة برامجها الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
‏http://app2.helwan.edu.eg/hnu/A-VE/

سقوط الأمطار جامعة حلوان الاهلية تعطيل الدراسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

شيرين مجني عليها وحسام حبيب ليس مدمنا.. بسمة وهبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

بعد تعطل الواتساب.. خبير أمن معلومات: الفيس بوك والانستجرام تعطلا أيضا

لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

بسبب الطقس السيئ .. جامعة حلوان الاهلية تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

راحة فورية وبدون مسكنات.. وصفة خارقة للتخلص من آلام الظهر بلمح البصر

بعد هجومها على شيرين ودفاعها عن حسام حبيب..صور أثارت الجدل لـ بسمة وهبة..شاهد

شبه بعض.. فساتين نانسي عجرم و نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ