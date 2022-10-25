باريس سان جيرمان يكتسح مكابي حيفا بسباعية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكاسح على مكابي حيفا بسبعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

سجل أهداف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي بواقع هدفين في الدقيقتين 19 والأخيرة من الشوط الأول، وكيليان مبابي بواقع هدفين أيضًا في الدقيقتين 32 و65، ونيمار في الدقيقة 35، وشيان جولدبيرج لاعب ماكابي حيفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، وكارلوس سولر في الدقيقة 84.

في المقابل سجل هدفي ماكابي حيفا عبدولاي سيك في الدقيقتين 38 و51.

وبتلك النتيجة، رفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، بفارق الأهداف أمام بنفيكا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مكابي حييفا عند 3 نقاط في ذيل المجموعة.