شاهد.. أول صورة لـ كأس السوبر المصري في شكله الجديد

كشفت شركة برزينتشين سبورت، عن شكل كأس السوبر المصري الجديد، والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم.

ونشرت الصفحة الخاصة بالشركة أول صورة لكأس السوبر المصري الجديد بعد التعديل معلقة عليه قائلة: “كأس السوبر المصري”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة القادم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطلاً للدوري وكأس مصر للموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي باعتباره الوصيف في البطولتين.