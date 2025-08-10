نجم الزمالك السابق: تعرضت للسب والقذف بسبب رأيي.. وسأتجه للقضاء

أعلن تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، تقدمه ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة ضد عدد من الأشخاص، على خلفية تعرضه للإساءة هو وأسرته، عقب انتقاده لتجربة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وأكد عبد الحميد، عبر قناته على منصة "يوتيوب"، أنه قررت اللجوء إلى المسار القانوني بعد "تجاوزات غير مقبولة" طالت زوجتى ووالدتى وأولادي، بالإضافة إلى سمعتي وذمتي المالية، قائلاً: "بمجرد أنني اختلفت مع التجربة، تعرضت للسب والقذف... لماذا كل هذا؟".

وأشار إلى أنه انتقد تسليم فريق الكرة لشخص من خارج النادي، معتبرًا أن القرار لا يخدم مصلحة الزمالك.

وأضاف: "لمجرد أنني عبرت عن رأيي، تعرضت لحملة هجوم منظمة، في حين يجري تلميع شخص آخر دون أن يعرف الجمهور ما إذا كان مصريًا أو أجنبيًا".

وشدد عبد الحميد على تمسكه بالتحرك القانوني، قائلاً: "لن أرد على التجاوزات... أنا رجل زملكاوي، لكن سمعتي وعائلتي خط أحمر، ولن أسمح بالتطاول عليّ تحت أي ظرف".