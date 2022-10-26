الأهلي يخوض اليوم مرانه الأول في الإمارات على ملعب العين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادًا لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العين الذي يبعد حوالي ١٥دقيقة عن فندق الإقامة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبوظبي الدولي، وكان في استقبالها عدد كبير من جماهير النادي الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

وبعد ذلك انتقلت البعثة من أبوظبي إلى فندق الإقامة في مدينة العين التي تستضيف مباراة السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

