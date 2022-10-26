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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادة العمليات المشتركة العراقية: حدودنا مع سوريا مؤمنة بالكامل

صدى البلد

 أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الحدود العراقية - السورية مؤمنة بالكامل، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحدود ويجري منع دخول الإرهابيين والمتسللين إلى العراق.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي -في تصريح اليوم /الأربعاء/، أوردته الوكالة الوطنية العراقية /نينا/- إن "الموقف على الحدود العراقية - السورية جيد جدا، خاصة وأن القوات الأمنية فيها قامت بضبط الحدود وسد الثغرات فيها"، مشيرا إلى "وجود تعاون مهم جدا واستراتيجي بهذا الشأن مع قوات البيشمركة، وأيضا مع الجانب السوري".


وأوضح الخفاجي أن "قيادة العمليات المشتركة تولي اهتماما كبيرا بضبط الحدود ومنع دخول الإرهابيين والتهريب خاصة في المناطق الواقعة شمال شرق سوريا"، مؤكدا "وجود عمل كبير على الحدود العراقية - التركية، في منطقة حرس الحدود الأولى في إقليم كردستان وبالتعاون مع القوات الأمنية في الإقليم"، لافتا إلى أن "العمليات المشتركة مصرة على تطبيق اتفاق سنجار وهي تدير العمل في مناطق غرب نينوى".
 

عراق شمال شرق سوريا الارهابيين

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