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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، الأربعاء، احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

رئيس الوزراء: الإمارات أول المساندين للدولة المصرية فى أدق اللحظات الفارقة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات أول المساندين للدولة المصرية فى  أدق اللحظات الفارقة فى تاريخها الحديث.

وأضاف "مدبولى" أن مصر ترتبط مع الإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة فى مختلف المجالات، تمتد جذورها التاريخية لمؤسس الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان، وحرص البلدين على تبادل الزيارات بينهما فى إطار تبادل الرؤى فى مختلف القضايا الإقليمية وتوحيد الجهود الرامية لإرساء دعائم السلام والأمن فى المنطقة.


رئيس الوزراء: الاحتفالية تمثل فرصة مهمة لتنمية القواسم المشتركة بين الإمارات ومصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اليوم يشهد الاحتفال بمرور 50 عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية والإمارات، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار “مصر والإمارات قلبًا واحدا”.

وأضاف: "يسعدني الإشادة بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار 3 أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي"، متابعًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لتنمية القواسم المشتركة وتأكيد معاني الأخوة بين البلدين.


محتلة المرتبة الأولى.. مدبولي: 4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، والتي بلغت 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الإجنبية المباشرة فى مصر.

وقال “مدبولي”، في كلمته خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية: “تعتز الدولة المصرية بالتعاون الوثيق فى مختلف المجالات تعزيزا للمسيرة التنموية الناجحة بين البلدين”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “اتخذت دولة الإمارات خطوات استباقية لتقديم الدعم للدول العربية المختلفة، وآخرها جائجة كورونا، والتي وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي”.

رئيس الوزراء: حريصون على تنفيذ مشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتعاون مع الإمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات وعمالة المصريين فى الإمارات شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الماضية ووصلت إلى 3.3 مليار دولار لتحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر.

وأضاف "مدبولى"، في كلمته خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، أن الدولة المصرية تحرص على التوجه المستقبلى نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع شقيقتها الإمارات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الانتاجية فى القطاعات الزراعية  والصناعية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتى لتقليل مستوى تأثر البلدين من سلاسل الإمداد الغذائى فى ظل الاضطرابات العالمية.

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