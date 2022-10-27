شقت لحد ما زوجت بناتها الـ5..قصة أم مهددة بالطرد من مسكنها بالفيوم..شاهد

حالة من الحزن والاسى يسيطران على الحاجة نبيلة الملقبة بأم البنات، حيث لم تنجب سوى 5 بنات خلال رحلة زواجها التى بدات منذ 45 عاما ، مع زوجها الموظف البسيط برى الفيوم ، والذى توفى بعد معاناة شديدة مع المرض ، حيث أصيب بالكبد ، وأستمرت رحلة علاجه مع المرض لمدة 10 سنوات مع المرض ، الى ان فارق ربه وفاضت روحه الى الرفيق الاعلى .

تربية بناتها الخمسة

وطرق الزوج حمل ثقيل لزوجته الحاجة نبيلة التى لم تيأس ، ورفضت الزواج رغم انها جميلة وتقدم اليها عدد كبير من العرسان ، ففضلت ان تقوم بتربية بناتها الخمسة ، بعيدا عن نزوات الزواج ، وترك بناتها عرضة للتشرد والمخاطر.

فبحثت الحاجة نبيلة عن عمل حتى وجدت فرصة عمل كتمرجية عند أحد أطباء النساء والولادة بالفيوم ، ومرة اخرى تخدم بالبيوت لتحسن من دخلها ، وبالرغم من عودتها الى منزلها بعد عناء من العمل الشاق بعيادة الطبيب والخدمة بالمنازل ، الا انها كانت تقوم برعاية بناتها الخمسة ، وتسهر على راحتهم وأستذكار دروسهم بأصرار وعزيمة

ولم تكن المذاكرة فقط هى الحمل الثقيل على ام البنات ، بل كانت اى فتاة تصاب بأى مرض سواء سخونة او نزلة برد ، فكانت تسرع بها الى الطبيب لكى يوقع الكشف الطبى عليها بخلاف شراء الادوية والملابس.

الام المكلومة عاجزة

وعندما وصلت البنات الخمسة لسن الزواج ، كان الاختبار والموقف الصعبة للأم ، التى لاتملك شئا من الدنا سوى معاش زوجها الضئيل فضحت بحريتها من اجل زواج بناتها ، ولم تجد طريق لتجهيزهن سوى التوقيع على أيصالات امانة على بياض لتجار الاجهزة الكهربائية ، نظير تسليمها الاجهزة الاكهربائية والمطبخ لها لكى تستر بناتها .

وكانت بمثابة الام والاب لبناتها تستقبل خطابهم ، وتتفق معهم على مستلزمات الزواج ، ووقفت الام المكلوبة عاجزة عن سداد قيمة ايصالات الامانة الخاصة بشراء جهاز البنات ، فقام أصحاب المحلات برفع ايصالات الامانة عليها ، وصدرت ضدها احكام بالحبس تتراوح مابين عامين وثلاثة اعوام وكان بعضها أحكام نهائية واجبة التنفيذ.

فبدأت رحلة هروبها من حملات تنفيذ الاحكام من مسكنها ، فتارة تقيم مختفية عند بناتها وتارة أخرى فى أحد الحدائق العامة ، وتدخل اصحاب الخير وسددوا لها قيمة هذه الايصالات ، وتنازل أصحاب ايصالات الامانة عن القضايا والاحكام امام محاكم جنح الفيوم .

ولم يتبق سوى الأبنة الخامسة والاخيرة التى لم تتزوج وتقدم لخطبنها احد الشباب ، فوافقت الام وأضطرت الى الاقتراض من بنك ناصر الاجتمااعى بقرض قيمته 50 الف جنيه ، بضمان معاش زوجها المتوفى ، وبالفعل قامت بتجهز نجلتها الاخيرة للزواج ، لكنها الان مهددة بالطرد من الشقة السكنية التى تقيم فيها بالايجار الشهرى وقيمته ألف جنيه ، ومايتبقى لها من المعاش بعد خصم قسط القرض مباغ 600 جنيه ، واصبحت مهددة بالطرد من السكن لعدم أستطاعتها سداد قيمة الايجار الشهرى .

وتبكى ام البنات بحرارة شديدة مطالبة اهل الخير ورجال الاعمال بمحافظة الفيوم بمساندتها والوقوف بجانبها ، خوفا من طردها فى الشارع ، خاصة ان كل كبيب تذهب للعمل عنده فى عيادتها يرفضها لكبر سنها ، بالرغم من مقدرتها على العمل كتمورجية بالعيادات.