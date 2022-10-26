«سياحة النواب» تفتح ملف تطوير عروض الصوت والضوء بالأهرامات

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، مساء اليوم، اجتماعًا لمناقشة أثر توقف عروض الصوت والضوء بالأهرامات لمدة عامين اعتباراً من نوفمبر المقبل، على البرامج السياحية.

جاء ذلك بحضور مساعد وزير السياحة، ومدير عام تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف، ورئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ورئيس شركة مصر للصوت والضوء.

وشددت نورا علي، على أهمية تطوير عروض الصوت والضوء لإظهار منطقة الأهرامات بشكل يليق بمكانتها باعتبارها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وتساءلت رئيس اللجنة، عن طول فترة التطوير والتي تُقدر بعامين، وما ستؤثره سلباً على البرامج السياحية؟! وموقف العمالة الموجودة بشركة مصر للصوت والضوء؟.

وأوضح رئيس شركة مصر للصوت والضوء، أنه سيتم صرف تعويضات خلال فترة التوقف، واستمرار صرف رواتب العاملين، والالتزام بتشغيل العروض 4 أيام أسبوعياً حتى نهاية يونيو 2023.

وأشار إلى أن طول مدة التطوير يرجع إلى أن العمل بالمناطق الأثرية يتم وفق ضوابط واشتراطات دقيقة، وأن ساعات العمل مرتبطة بمواعيد العمل الرسمية لفتح وغلق المناطق الأثرية.

وطالبت اللجنة المسؤولين بتقديم عرض مفصل يشمل جميع تفاصيل مشروع التطوير، والعقد الأصلي، وذلك خلال اجتماع قادم للجنة يتم عقده بخصوص هذا الأمر.

كما شددت اللجنة على ضرورة الإعلان عن استمرار العروض خلال فترة أعمال التطوير وعدم توقفها حتى نهاية يونيو 2023، حتى لا تتأثر البرامج السياحة المقدمة من الشركات.