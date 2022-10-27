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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أيوب: لا نستحق الخسارة أمام فاركو.. وتأثرنا بغياب نجمي الفريق.. فيديو

أحمد ايوب
أحمد ايوب

قال أحمد أيوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام فاركو في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز .

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وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الفريق يصادفه سوء حظ وتوفيق خلال المباراتين اللتين خاضهما في بطولة الدوري، وأن الأخطاء الفردية كانت سبب الخسارة.


وتابع أيوب، أن الجهاز الفني سيقوم بتصحيح الأخطاء التي ظهرت على لاعبي الفريق في المباريات ومعالجتها، من أجل تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وواصل أيوب، أن الفريق تأثر بغياب الثنائي الأفريقي كوكو وإيمانويل، وينتظر وصول بطاقتهما الدولية من أجل المشاركة مع حرس الحدود في المباريات المقبلة.

وعن العصبية التي ظهرت عليه أثناء مباراة فاركو قال أيوب، «عصبيتي في نهاية المباراة كانت حزنا على ضياع نقاط اللقاء».

أضاف أيوب، أن الجهاز الفني للفريق أغلق صفحة مباراة فاركو، وبدأ في التجهيز لمباراة سموحة في الجولة المقبلة، مؤكداً  صعوبة اللقاء أمام خصم عنيد.
 

أحمد أيوب حرس الحدود فاركو الدوري الممتاز

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