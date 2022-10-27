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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: مبابي هيكسر المليار يورو في عقده الجديد مع باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

تحدث الناقد الرياضي، وليد الحديدي، عن عقد كيليان مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان.

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ،مؤكد مبابي هيكسر المليار يورو في عقده الجديد مع باريس الممتد لـ3 مواسم.

وأكمل الحديدي،ميسي حاليًا هو نجم باريس سان جيرمان وليس مبابي ونجومية مبابي انخفضت بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد.

وأضاف الحديدي، ميسي اقترب من تحطيم رقم كريستيانو رونالدو كهداف بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح، محمد صلاح حقق كل أحلامه بعد انتقاله لليفربول وقد يكون ما حكى عنه جون أوبي ميكيل، عن تعنيف مورينييو لمحمد صلاح هي السبب في رحيله عن تشيلسي

وأتم، مورينيو حطم نجوم مثل كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو ولو كانوا وجدوا في تشيلسي كان سيكون أمر كبير، لكن ساعد في تألق العديد من النجوم أيضًا وتحديدًا خلال فترته مع إنترميلان وحصد معهم الثلاثية.

وليد الحديدي كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد كريستيانو رونالدو

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