إمام عاشور يشارك جمهوره بصورة له من تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

نشر إمام عاشور ، لاعب نادى الزمالك ، صورة له من تدريبات الفريق استعدادا لـ مواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم .

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر رصد مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال الفوز على الأهلي بكأس السوبر المصري.

وأضاف هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "قرار الزمالك جاء من أجل تحفيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة، وتحقيق اللقب".

وتابع أمير هشام: "هناك تركيز كبير جدًا داخل نادي الزمالك من أجل حصد اللقب، ومجلس الإدارة يحاول تحفيز اللاعبين بكل الطرق الممكنة لحسم قمة السوبر المصري".