عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التجهيز للموسم الشتوى لزراعة محاصيل الحقل بجامعة العريش

حرث الارض بكلية العلوم
حرث الارض بكلية العلوم الزراعيه البيئية جامعة العريش

 

 
بدأت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء،  في التجهيز للموسم الشتوى لزراعة محاصيل الحقل  الشتوية من القمح والشعير والبرسيم الحجازى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الاعلاف للثروة الحيوانية والداجنة بالكلية .
 

وذلك تحت رعاية  الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش وبدعمه  المستمر لمزرعة كلية العلوم الزراعية البيئية  وتحت اشراف  الدكتور هانى عبدالله العلاقمى عميد الكليه.

زراعات محمية


كما تم التجهيز لزراعة محاصيل الخضر من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل "زراعات محمية"  اسفل الصوب الزراعية،.
وكذلك الزراعات المكشوفه للكرنب والقرنبيط والفول البلدى والخس البلدى والكابوتشى والسبانخ والبصل الاخضر بالإضافة إلى الشبت والبقدونس والجرجير.
 

txt

جنوح ميكروباص في مجرى السيول بنخل شمال سيناء دون إصابات

FB_IMG_1666855554466
FB_IMG_1666855554466
العريش محاصيل زراعة الموسم الشتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

بعد رفع الفائدة.. أعلى شهادة إدخار في مصر بعائد 17.25%

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

خلال اجتماع استثنائي.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

ترشيحاتنا

مؤلف «الضاحك الباكي» ينفعل بسبب المخرج محمد فاضل: إحنا كدا بنفشل الناجح

النزاع الفضائي.. روسيا تلوح باستهداف الأقمار الصناعية الأمريكية

شوبير : هذا اللاعب مفاجأة الأهلي أمام الزمالك .. وأتوقع تألق شيكابالا

هام لأصحاب المعاشات.. متى وكيف تحصل على الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة

صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء | منحة استثنائية بمبلغ مقطوع 300 جنيه شهريا

هينتقم منها.. نضال الأحمدية تكشف مفاجأة حال عودة شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

تخلصوا من ملابسكم القديمة .. اعرف السبب

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ