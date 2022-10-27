التجهيز للموسم الشتوى لزراعة محاصيل الحقل بجامعة العريش



بدأت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، في التجهيز للموسم الشتوى لزراعة محاصيل الحقل الشتوية من القمح والشعير والبرسيم الحجازى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الاعلاف للثروة الحيوانية والداجنة بالكلية .



وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش وبدعمه المستمر لمزرعة كلية العلوم الزراعية البيئية وتحت اشراف الدكتور هانى عبدالله العلاقمى عميد الكليه.

زراعات محمية



كما تم التجهيز لزراعة محاصيل الخضر من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل "زراعات محمية" اسفل الصوب الزراعية،.

وكذلك الزراعات المكشوفه للكرنب والقرنبيط والفول البلدى والخس البلدى والكابوتشى والسبانخ والبصل الاخضر بالإضافة إلى الشبت والبقدونس والجرجير.

