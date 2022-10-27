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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 9403 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الفيوم

بعض مشروعات جمعية
بعض مشروعات جمعية الاورمان بالفيوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان تسليم عدد 9403 رأس ماشية بقرى ومراكز محافظة الفيوم وذلك على مدار الأعوام السابقة.

واكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الاورمان بالفيوم يقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم والدخل الثابت لهم.
 

وأضاف شعبان أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالفيوم.

وأوضح شعبان أنه مع تسليم رؤوس المواشي، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية.

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