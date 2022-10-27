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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مهاجري زيان يبحث التعاون مع مدير مركز تعزيز الوسطية لنشر السماحة وقبول الآخر

مهاجري زيان
مهاجري زيان

بحث الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية- ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة- التعاون مع الدكتور عبد الله مدير مطير الشريكة مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.

 جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لدولة الكويت بدعوة من مركز تعزيز الوسطية الذي يعد أحد المراكز الرسمية الحكومية ويتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت .

وخلال اللقاء عرض الشيخ مهاجري زيان تجربة وعمل الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في تعزيز الوسطية ونشر سماحة وعظمة الإسلام، وتوعية أبناء الجالية بأهمية الاندماج في المجتمعات التى يعيشون فيها، باعتبار أن التعايش السلمي وقبول الآخر ضرورة، وأن الهيئة تعمل بشكل مستمر علي تصحيح المفاهيم والتوعية بمخاطر الجماعات المتطرفة، كما أن الهيئة لها نشاط مكثف - لكونها لها صفة استشارية في الأمم المتحدة - في التواصل مع المجتمع المدنى وبيان منهج الإسلام فى التعايش السلمي وقبول الآخر ورفض العنف والإرهاب .

ومن جانبه ثمن مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، بجهود الهيئة الأوروبية في مجال تعزيز الوسطية ونشر التسامح، مؤكدا علي التعاون مع الهيئة في مجال تعزيز منهج الاعتدال والوسطية، في إطار العمل علي خدمة الإسلام ونشر القيم الدينية الوسطية، وكذلك التواصل مع الجالية المسلمة، مشيرا إلي ضرورة دعم وتعزيز التعاون بين مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية والهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تفعيلا لجهود نشر الوسطية والاعتدال .

يذكر أن الدكتور عبد الله الشريكة قد شارك في كتابة وتأليف كتاب " اعتدالنا " الذي يصدر قريبا عن الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، بمشاركة نخبة من العلماء المهتمين والمتخصصين في مجال نشر الوسطية، كما أجرت مجلة لتعارفوا التى تصدرها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية حوار مع الدكتور عبد الله الشريكة تناول سبل تحصين الشباب وحمايتهم من الفكر المتطرف .

الشيخ مهاجري زيان مركز تعزيز الوسطية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت نشر الوسطية

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