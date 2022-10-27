أخوة ومودة.. لقطات من استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ينشر موقع صدى البلد لقطات من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية، والذي اتسم بالأخوة والمودة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات.

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلاً عن الدور الهام الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

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