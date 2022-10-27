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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسد: رغم كلّ الصعوبات نقوم بإصلاح ما دمره الإرهاب

بشار الأسد
بشار الأسد

اكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته لمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى أن الفترة القادمة ستشهد تطورا ملحوظا في مجال الطاقة داخل البلاد.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات له : الأشهر القادمة وربما خلال عام سيكون وضعنا أفضل في مجال الطاقة، وهذا سينعكس على المواطن وعلى الخدمات والاقتصاد.

وأضاف : رغم كلّ الصعوبات والمشاكل، نحن نقوم بإصلاح ما دمره الإرهاب ونبني أيضاً أجزاء إضافية على معاملنا ومشاريعنا الاقتصادية".

وكان  الرئيس السوري بشار الأسد قد زار صباح اليوم معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وشارك العمال والفنيين إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية التي تمّ تركيبها حديثاً في المعمل بهدف زيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف م3 من الغاز يومياً، بما ينعكس خلال الفترة المقبلة زيادةً في إنتاج محطات الكهرباء، وزيادةً في الكميات المُنتَجة من الغاز المنزلي.

واستمع الرئيس الأسد خلال زيارته إلى المعمل برفقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط والثروة المعدنية إلى شرحٍ من مدير الشركة السورية للغاز، ومدير المعمل عن وظيفة هذه الضواغط في زيادة الإنتاج وأثره على واقع الطاقة في سورية.

وأشاد في حديثه مع العمال والفنيين بجهودهم في إنجاز هذا العمل الوطني، ودورهم بالحفاظ على هذه المنشأة الحيوية وحمايتها خلال سنوات الحرب.

وكان الرئيس الأسد قد افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عام 2009 ، إلاّ أنّ المعمل تعرّض خلال سنوات الحرب على سورية إلى عدّة هجمات إرهابية وتخريبية.

 

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