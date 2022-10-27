علي عاشور بعد تخطي الألومنيوم: أبحث دائما عن لاعبين يحبون الفوز

عبر علي عاشور المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم نادي كيما أسوان، عن سعادته بتحقيق الفوز علي فريق الألومنيوم بهدفين لهدف في اللقاء الذى أقيم علي استاد الألومنيوم الرياضي، ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وبدأ علي عاشور حديثه ب " ألعب دائما من أجل الفوز سواء كان في المباريات أو التدريب فأنا دائماً أبحث عن لاعبين يحبون الفوز وإن لم أعثر علي هؤلاء فأنني أبحث عن لاعبون يكرهون الهزيمة".

وأكد علي عاشور أنه حفز اللاعبين قبل مباراة الألومنيوم وحثهم علي بذل أقصي جهد لإثبات أنهم الأفضل والأحق بالتواجد داخل الملعب .

وقال علي عاشور أنا موجود هنا لمساعدة ومساندة نادي كيما ولن أبخل لحظه في بذل أي جهد من أجل هذا النادي الكبير ورفع أسمه ومكانته .

وأشار إلي أن التعليمات الذي أبلغها للاعبيه هي أن نكمل مثل ما بدأنا ودائماً نتحدث عن الفوز سواء علي ملعبنا أو خارجه " .

وأكد أنه بحاجه الي مساندة كل فرد ينتمي للكيان الكبير سواء مجلس إدارة أو جهاز فني أو إداري .

وأختتم حديثه " أقول لجمهور كيما أسوان شكراً علي وقوفكم خلفنا ومساندتكم وإن شاء الله نحقق أمانيكم بالصعود للدوري الممتاز .

يذكر أن الفريق الأول بكيما أسوان حقق الفوز علي فريق الألومنيوم بهدفين لهدف ،سجل أهداف اللقاء سامى قعدان ،وعبد الله شرقيه من فريق كيما وسجل هدف الألومنيوم سمير فوزى ،في اللقاء الذو أقيم علي استاد الألومنيوم .