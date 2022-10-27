عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي عاشور بعد تخطي الألومنيوم: أبحث دائما عن لاعبين يحبون الفوز

على عاشور
على عاشور

عبر علي عاشور المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم نادي كيما أسوان، عن سعادته بتحقيق الفوز علي فريق الألومنيوم بهدفين لهدف في اللقاء الذى أقيم علي استاد الألومنيوم الرياضي، ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وبدأ علي عاشور حديثه ب " ألعب دائما من أجل الفوز سواء كان في المباريات أو التدريب فأنا دائماً أبحث عن لاعبين يحبون الفوز وإن لم أعثر علي هؤلاء فأنني أبحث عن لاعبون يكرهون الهزيمة".

وأكد علي عاشور أنه حفز اللاعبين قبل مباراة الألومنيوم وحثهم علي بذل أقصي جهد لإثبات أنهم الأفضل والأحق بالتواجد داخل الملعب .

وقال علي عاشور أنا موجود هنا لمساعدة ومساندة نادي كيما ولن أبخل لحظه في بذل أي جهد من أجل هذا النادي الكبير ورفع أسمه ومكانته .

وأشار إلي أن  التعليمات  الذي أبلغها للاعبيه هي أن نكمل مثل ما بدأنا ودائماً نتحدث عن الفوز سواء علي ملعبنا أو خارجه " .

وأكد أنه بحاجه الي مساندة كل فرد ينتمي للكيان الكبير سواء مجلس إدارة أو جهاز فني أو إداري .

وأختتم حديثه  " أقول لجمهور كيما أسوان شكراً علي وقوفكم خلفنا ومساندتكم وإن شاء الله نحقق أمانيكم بالصعود للدوري الممتاز .

يذكر أن الفريق الأول بكيما أسوان حقق الفوز علي فريق الألومنيوم بهدفين لهدف ،سجل أهداف اللقاء سامى قعدان ،وعبد الله شرقيه من فريق كيما وسجل هدف الألومنيوم سمير فوزى ،في اللقاء الذو أقيم علي استاد الألومنيوم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في غينيا الاستوائية تنظم فعاليات "الطريق إلى شرم الشيخ"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

هل سماع سورة الكهف ليلة الجمعة يغني عن قراءتها أربعون يوما ؟

قلب واحد..استاد هزاع بن زايد يتزين بعلم مصر استعدادا للقاء السوبر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية يلتقي ووزيري الخارجية والطاقة التنزانيين

سفير مصر في بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصري البلجيكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسحب بسببها محمد الغيطي من الهواء..من هي عبير الشرقاوي ولماذا اعتزلت التمثيل؟

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ