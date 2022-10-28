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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طفلين باشتباه تسمم في الفشن ببني سويف

مستشفي الفشن المركزي
مستشفي الفشن المركزي

استقبل مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس، حالتي إصابة بتسمم لطلفه عمرها 3 سنوات، إثر تناولها ثمرة خيار مُسممه بسم فئران، وآخر عمره عام، مصاب بحالة تسمم، وتم إجراء الإسعاف الأولية لهم وخضوعهم للعلاج.

وتبين إصابة الطفلة « جنا.س.ع» البالغة من العمر 3 سنوات مقيمة بقرية «أبسوج» التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس بحالة تسمم حاد وإعياء شديد من جراء تناولها ثمرة خيار مُسممة بسم فئران.

وتلقت إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة ببني سويف بلاغًا من مستشفى الفشن المركزي يُفيد بوصول طفلة مُصابة بحالة من التسمم والإعياء، وتم إجراء الكشف الطبي والإسعافات الأولية اللازمة حيالها، وتم عمل غسيل معدة للطفلة للتخلص من المواد السامة التي تم تناولتها.

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وقام الأطباء بمستشفى الفشن المركزي بتحويل الطفلة المُصابة إلى معهد السموم بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما استقبل مستشفى الفشن المركزي اليوم الخميس أيضًا طفل مُصاب بحالة تسمم يدعى « مالك.ج.ع» بالغ من العُمر سنة وعشرة شهور مقيم بقرية «تلت» التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم خضوعه للكشف الطبي وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وخضوعه لعملية غسيل المعدة، وتحويله لمعهد السموم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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