وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تأهيل وتبطين الترع

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، في زيارته لبني سويف" اليوم" ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الري ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع ، وذلك في حضور المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري والأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.



حيث تفقد وزير الري ومحافظ بني سويف عدداً من الترع الجار ي تبطينها بقرى حياة كريمة بزمام مركز ناصر ، والتي شملت (ترعة قشيشة الرئيسية بطول 4.9كم وتخدم زمام 7500 فدان ، وترعة على حافظ بطول 1.4كم وتخدم 3200فدان ، بجانب ترعة جبل أبو صير بطول 5.5كم وتخدم 3600فدان )، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وناقش الوزير والمحافظ إجمالي الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 577.2 كيلو مترا بتكلفة تزيد عن مليار و413 مليون جنيه ملايين و162ألف جنيه،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384ألف جنيهاً ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.6 كم تخدم زمام 278 ألف و54فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311مليون و384ألف جنيهاً،في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 24 أكتوبر الجارى.

من جانبه أكد وزير الري أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية ، والذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

فيما أشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، ومديرية الري، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع أولا بأول، نظرا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية ، وتعمل الحكومة على تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة ، مشيرا إلى تكليفاته بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

من جانبه أضاف نصر البلاصي وكيل وزارة الري ، أن المشروع يسير بمعدلات تنفيذ جيدة جداً ، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالى 98% من المستهدف في المرحلة الأولى فقط وهو أعلى معدل إنجاز على مستوى المحافظات خلال تلك المرحلة، لافتا إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة ، لمستجدات وسير العمل بالمشروع ، حيث يتم بصفة أسبوعية إعداد تقرير شامل ،يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات إن وُجدت، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.