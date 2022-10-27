محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المنفذة حيال تهدم منزل غير مأهول بالفشن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى الوحدة المحلية الإجراءات التي تنفيذها ، بشأن واقعة تهدم منزل قديم بالطوب اللبن، "غير مأهول بالسكان" بشارع المدرسة الريفية بمدينة الفشن، والذي حدثت به تصدعات وشروخ أدت إلى تساقط أجزاء منه، وقد رافق رئيس المدينة مسؤولو الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية من المرور والمرافق والحماية المدينة والإسعاف وشركات المرافق والإدارة الهندسية والتضامن الاجتماعي والتسكين.

حيث أوضح محمد بكري رئيس المدينة،أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ"تم التوجه لموقع المنزل، والسير في الإجراءات والخطوات اللازمة،للتعامل مع الموقف، والتي تضمنت إخلاء المنزل المجاور حفاظا على سلامة قاطنيه، مع توفير سكن بديل لهم بالإيواء العاجل، هذا بالإضافة إلى فصل كافة المرافق من كهرباء ومياه عن العقار، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار كإجراء احترازي تحسبا لأية مستجدات لحين البت في الحالة الفنية للمنزل محل الواقعة، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية ، والجهات الفنية والهندسية ذات

الاختصاص

وقد تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبني والمنزل المجاور والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية،وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الدعم والرعاية المطلوبة في مثل تلك الحالات