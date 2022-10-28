خبير اقتصادي: القيمة الحقيقة للدولار تكون وفقا للعرض والطلب.. فيديو

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا: "ارتفاع سعر الدولار سيستمر لفترة بسيطة".



وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "التاسعة"،: "الدولار توقف عند 23 جنيه في البنوك بعد تحرير سعر الصرف، والقيمة الحقيقة للدولار تكون وفقا للعرض والطلب، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة".

وأشار: "مصر تتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016"، موضحا: "حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يدخل في إطار هذا البرنامج، وهو القرض الثالث الذي تحصل عليه مصر ولم يكن أبدا وليد الصدفة".

وأوضح: "المجتمع المصري دائم الاطلاع والاستفسار، لكن تكون هناك بعض الأحداث التي تطلق الإشاعات بين الحين والآخر"، مضيفا: "الشأن الاقتصادي هو الشأن الهام لكثير من المواطنين".

وتابع: "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ناقش كافة السياسات الخاصة بزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، إلى جانب إجراءات الحزمة الاجتماعية، والإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية مثل تحرير سعر الصرف بمزيد للانطلاق للعرض والطلب ويتاح للبنوك تحديد الأسعار".