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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السادات: توصيات المؤتمر الاقتصادي تستهدف تحسن مناخ الاستثمار

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات

أكد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن القيادة السياسية تقوم بجهود للسيطرة على آثار الصدمات التي انعكست على الاقتصاد المصري والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية.


وأضاف السادات أن الدولة تأخذ في اعتبارها تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات  لرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين .


وقال السادات إن الإجراءات تعكس الانحياز لمحدودي الدخل، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحمل الاقتصادي المصري جزءا من فاتورتها.


وأشاد بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه و رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700  لـ3000 جنيه ، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه ، و استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم،  واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل . 


وأاوضح السادات أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد على الحرص على دعم المواطن المصري، وعلى دعم ملف الحماية الاجتماعية، موضحا أن القرارات التي اتخذتها الدولة،  تؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى.

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