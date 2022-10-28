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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

الطفل محمد أسامة
الطفل محمد أسامة

« الغزالة رايقة ».. أغنية أحدثت ضجة على كافة الأصعدة، بعد أن تخطت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب ، رغم اكتشاف مغنيها الطفل محمد أسامة أغنية الغزالة رايقة بالصدفة، عن طريق «كريس المصري»، ليعاود الطفل استثمار نجاح الغزالة رايقة بإطلاق أول فيديو كليب له بعد الغزالة رايقة بفيديو« عندي كام ملاحظة »، لتنقسم ردود الأفعال حول الكليب والمقصود منه.

 

 

تلميذ بيعاكس مدرسته.. فيديو كليب لطفل "الغزالة رايقة" يثير جدلًا| تفاصيل

 

هحوم كبير على عندي كام ملاحظة

 

تعرض الطفل محمد أسامة، إلى الكثير من الانتقادات بسبب كليبه الأخير "عندي كام ملاحظة"، حيث تم اتهام المشاهد الأولى منه بأنها تعتبر تحرشا لفظيا، بما لا يتناسب مع عمر الجمهور المستهدف للكليب.
ولمتابعة المزيد حول كليب الغزالة رايقة وكليب عندي كم ملاحظة للطفل محمد أسامة .. تابع الفيديو جراف التالي:

الغزالة رايقة 100 مليون مشاهدة يوتيوب الطفل محمد أسامة عندي كام ملاحظة

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