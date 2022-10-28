الرعاية الصحية: إجراء 170 قسطرة قلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي خلال أسبوع

ضمن مبادرة عشان صحتك.. مفيش انتظار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 170 حالة قسطرة قلبية خلال أسبوع واحد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ضمن فعاليات مبادرة هيئة الرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار بالإسماعيلية، تحت شعار «عشان صحتك ..مفيش انتظار».

وأوضح بيان الهيئة، أن القسطرة القلبية تُعد من أفضل التقنيات التشخيصية والعلاجية التي ساهمت بطريقة فعالة في إنقاذ حياة العديد من مرضى القلب والأوعية الدموية، واستكمل: أن تجهيز المريض للخضوع القسطرة يسبقه العديد من التحضيرات والفحوصات الطبية اللازمة، حيث يقوم طبيب القلب والأوعية الدموية بتحضير المريض جيدًّا ، فيما يتم تقييم الحالة الصحية للمنتفع والاطمئنان على وظائف الرئة والقلب، إلى جانب عمل التحاليل اللازمة لمعرفة درجة سيولة الدم، ثم يتبع ذلك توجيه المرضي لإجراء مجموعة من الاختبارات، مثل: العد الدموي الشامل، وكيمياء الدم، ووظائف التخثر، ووظائف الكُلى والكبد، وتخطيط صدى القلب (Echocardiography) لتقييم أداء القلب.

وأضاف البيان، أنه تم عمل القساطر العلاجية والتشخيصية أو ما يطلق عليها "دعامة حياة"، للمنتفعين على مدار أسبوع، وذلك من على يد فريق طبي من أمهر أطباء واستشاريين القلب، ضم كلًا من، دكتوره جميلة نصر رئيس قشم القلب بالمجمع ، دكتور محمد سليمان مدير وحدة قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، واستشاري بن القلب والقسطرة وهم د. محمد عز الرجال، د. عمر صالح ، د. أحمد تاج ، د. محمد عبدالشافي، د. شادي عقل ، د. وسام الشافعي، د. محمد عرابي، د. محمود صباح، وفريق اخصائيي القلب والقسطرة المكون من د. محمد حجازي، د. عادل محروس،د. باهر القاضي، د. كمال رأفت، د. آيه داوود، د. مينا عاطف، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بمختلف التخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية اتساقًا مع استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع أحمد السبكي: محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاق المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن، تم تقديم ما يقرب من 3 مليون خدمة طبية وعلاجية في كافة التخصصات الطبية، من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى جودة مستوى الخدمة الطبية التي يتلقاها المنتفعين بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، من خلال الأطقم الطبية المتميزة ممن يمتلكون الكفاءة والخبرة، اعتمادًا على استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية بما يضمن رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة الجديدة.

من جهته، أكد الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، استمرار فعاليات مبادرة هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية «علشان صحتك .. مفيش انتظار »، والتي تهدف إلى منع تراكم قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا.

وأشار إلى أن المبادرة هدفها في المقام الأول تخفيف عبء المرض عن كاهل المواطن وخدمة أهالينا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ونوه عن انتهاء قوائم انتظار لمرضى القساطر القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا سهولة حصول المواطن على الخدمة الطبية في الحال فور دخوله مجمع الإسماعيلية الطبي.