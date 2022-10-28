شيني: تراجع خسائر الشركة إلى 9.3 مليون خلال الربع الأول من 2022/2023

كشفت للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني،شيني، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 36% .

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني،شيني، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، تسجيل صافي خسائر بلغ 9.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 14.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني،شيني، إيرادات بلغت 51.2 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 43.77 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وكانت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، سجلت خسائر بقيمة 68.97 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 62.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 198.75 مليون جنيه، مقابل 217.84 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وهى الان تتبع القانون 203 لسنة 1991 وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تملك 45% من أسهمها.

وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص.