عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية الموسم.. أحمد ناجي: لم أتوقع المستوى الجيد للاعبي الأهلي والزمالك بالسوبر

الكابتن أحمد ناجي،
الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق

قال الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق: "لم أكن أتوقع أن يكون المستوي الفني من كل النواحي البدنية والذهنية والفنية أن يصل لتلك المرحلة بين الفريقين الزمالك والأهلي اليوم بمباراة السوبر، خاصة ونحن فى بداية الموسم، "اللاعبين فاجئونا ببذل جهد كبير".

وأضاف "ناجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل واحد كان حاسس أن إلتزامه مفروض عليه لأن الصورة كانت لازم تبقي كدا، أحييهم ومبروك للنادي الأهلي الفوز بالبطولة، متابعا: "عواد كان طالع يغطي فى الأولانية والكرة أتقطعت بشكل مفاجئ ولم يستطيع أن يحسن من المنصب بتاعه".

وتابع: "الشناوي وعواد حراس مرمي كبار والمباراة اليوم كانت كبيرة، كما ان اللاعبين فاجئوني بالأداء المميز اللي عملوا كلهم، ومدرب النادي الأهلي كان فاهم اليوم أكثر شوية، وكان مفكر بشكل جيد، والزمالك كان يلعب بالطريقة المعتادة وهي تحت الكرة وهجمات مرتدة".

الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق المستوى الفني الزمالك والاهلي مباراة السوبر الأهلى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتس اب وانستجرام

ترشيحاتنا

بنك مصر: بدأنا توفير الدولار للعملاء والسوق السوداء ستختفي قريبا

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

دراسة: هذه المياه أمل 50 مليون إنسان مهددين بالعطش في القرن الأفريقي

أسهل طريقة للتخلص من الأوراق التي تحوي لفظ الجلالة

بطله 4 أساطير.. أجمل مشهد في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك |فيديو

أخبار الفن| صور جديدة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. نقل تيسير فهمي للمستشفى.. حفل حسين الجسمي وعمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. شيرى عادل تثير ضجة فى كتب كتابها

اعرف تاريخ الإسكندرية بالساعة والمكان.. جدول فعاليات "أسبوع التراث"

آودي تفتتح صالة عرض جديدة بالشيخ زايد.. وسياراتها الكهربائية قريبا في مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 29 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

فيديو

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ