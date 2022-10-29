بداية الموسم.. أحمد ناجي: لم أتوقع المستوى الجيد للاعبي الأهلي والزمالك بالسوبر

قال الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق: "لم أكن أتوقع أن يكون المستوي الفني من كل النواحي البدنية والذهنية والفنية أن يصل لتلك المرحلة بين الفريقين الزمالك والأهلي اليوم بمباراة السوبر، خاصة ونحن فى بداية الموسم، "اللاعبين فاجئونا ببذل جهد كبير".

وأضاف "ناجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل واحد كان حاسس أن إلتزامه مفروض عليه لأن الصورة كانت لازم تبقي كدا، أحييهم ومبروك للنادي الأهلي الفوز بالبطولة، متابعا: "عواد كان طالع يغطي فى الأولانية والكرة أتقطعت بشكل مفاجئ ولم يستطيع أن يحسن من المنصب بتاعه".

وتابع: "الشناوي وعواد حراس مرمي كبار والمباراة اليوم كانت كبيرة، كما ان اللاعبين فاجئوني بالأداء المميز اللي عملوا كلهم، ومدرب النادي الأهلي كان فاهم اليوم أكثر شوية، وكان مفكر بشكل جيد، والزمالك كان يلعب بالطريقة المعتادة وهي تحت الكرة وهجمات مرتدة".