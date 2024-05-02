بأحدث معالج سناب دراجون وأقوى بطارية.. Vivo تطلق أحدث موبايل للشباب

تم الكشف رسميًا عن هاتف فيفو Vivo Y38 5G في تايوان. على الرغم من إدراج الهاتف على الموقع الرسمي، لا توجد معلومات عن سعره وتوفره. من حيث المواصفات والتصميم، يشبه الجهاز هاتف Vivo Y200i 5G الذي تم إطلاقه مؤخرًا في الصين.

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y38 5G يأتي هاتف Vivo Y38 5G بشاشة LCD بحجم 6.68 بوصة وبدقة HD+ تبلغ 1612 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة بكسل 264 نقطة في البوصة، وسطوع يصل إلى 1000 نيت. لمحبي الصوت، تم تجهيز الجهاز بمكبرات صوت استريو مزدوجة.

يعمل هاتف Vivo Y38 5G بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 وذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x. يوفر الجهاز سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2 مع منفذ بطاقة microSD لتخزين إضافي. كما يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة FunTouch OS 14.

يحتوي هاتف Vivo Y38 5G على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 44 وات. يوجد في المقدمة كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بينما يحتوي اللوح الخلفي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED دائري. يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل بطاقة SIM مزدوجة، وشبكة 5G، و Wi-Fi، و Bluetooth، و NFC، ومنفذ USB-C، ومستشعر بصمة جانبي. على الرغم من كونه هاتفًا اقتصاديًا، إلا أنه يفتقر إلى مقبس صوت 3.5 مم. أخيرًا، يعتبر جهاز Y38 جهازًا حاصلًا على تصنيف IP64 ويبلغ قياسه 165.7 × 76 × 7.99 ~ 8.09 مم ويبلغ وزنه 199 جرامًا.

سعر هاتف Vivo Y38 5G على الرغم من معرفتنا أن هاتف Vivo Y38 5G سيكون متوفرًا بإصدار واحد بسعة 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت تخزين، إلا أنه لا توجد معلومات عن سعره. سيتم بيع الهاتف بلونين، وهما الأزرق المحيطي والأخضر الداكن.