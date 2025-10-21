قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

احتفالية خاصة لإطلاق السيرة الذاتية للبروفيسور مجدي يعقوب| تفاصيل

احتفالية خاصة لإطلاق السيرة الذاتية للبروفيسور مجدي يعقوب| تفاصيل
احتفالية خاصة لإطلاق السيرة الذاتية للبروفيسور مجدي يعقوب| تفاصيل
ولاء خنيزي

تنظم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء الخميس المقبل الموافق 23 أكتوبر فعالية ثقافية مميزة للإعلان عن النسخة الورقية من السيرة الذاتية للبروفيسور السير مجدي يعقوب، والتي تحمل عنوان "جراح ومتمرد: حياة وأعمال مجدي يعقوب الرائدة"، وذلك تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده التسعين، وتقام الاحتفالية في تمام السابعة مساءً بقاعة إيوارت التذكارية بحرم الجامعة في التحرير.

حوار خاص مع "الدحيح" وأيقونة جراحة القلب

تشهد الفعالية حوارًا مفتوحًا يديره الإعلامي وصانع المحتوى العلمي أحمد الغندور، الشهير ببرنامجه "الدحيح"، مع السير مجدي يعقوب، في لقاء يُنتظر أن يجمع بين عمق التجربة الإنسانية والإنجاز العلمي غير المسبوق في مجال جراحة القلب.

كتاب يوثق رحلة إنسان غيرت وجه الطب

الكتاب من تأليف الصحفيين البريطانيين سايمون بيرسون وفيونا غورمان، ويأتي بمقدمة للبارونة ماري آرتشر، ويُعد هذا العمل أول توثيق شامل وموثق لسيرة الجراح المصري العالمي، حيث يتتبع رحلته منذ نشأته في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مرورًا ببداياته الطبية بالقاهرة، وصولًا إلى انتقاله إلى لندن حيث أسس واحدًا من أهم مراكز زراعة القلب في العالم بمستشفى هارفيلد.

شهادة تقدير لمسيرة إنسانية وعلمية استثنائية

أكد توماس وِيلشاير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن إصدار النسخة ذات الغلاف الورقي يأتي رغبة في إتاحة هذا العمل الملهم لشريحة أوسع من القراء، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تعد اعترافًا بقيمة عالم كرّس حياته للعلم وخدمة الإنسان. وقال: "نفتخر بنشر هذا العمل الذي يوثق رحلة ملهمة تجاوز تأثيرها حدود الطب لتصبح قصة عن الإصرار وقيمة العمل الإنساني."

بين الطب والإنسانية: الجانب الآخر من شخصية يعقوب

من جانبها، أوضحت ناديا النقيب، رئيسة التحرير والمشرفة على المشروع، أن السيرة لا تقتصر على عرض الإنجازات العلمية، بل تكشف عن العمق الإنساني في شخصية مجدي يعقوب. وقالت: "هذه السيرة تكشف شغف يعقوب بالعلم والعمل الخيري، وإصراره على نقل خبراته إلى الأجيال الجديدة وخدمة المرضى في المناطق الأكثر احتياجًا."

إرث إنساني يمتد إلى إفريقيا ومصر

يتطرق الكتاب إلى الجهود الخيرية للبروفيسور يعقوب، خاصة في إفريقيا، ومن أبرز محطاته تأسيس مركز أسوان للقلب وإطلاق مشروع المستشفى الجديد بالقاهرة ضمن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للأطفال والكبار بأعلى المعايير الدولية.

مجدي يعقوب السيرة الذاتية لمجدي يعقوب الدكتور مجدي يعقوب الجامعة الأمريكية دار نشر الجامعة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

ترشيحاتنا

منتخب مصر تحت 17 عاما

إعلان قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما المشاركة في كأس العالم بقطر

الزمالك

شاهد.. لقطات من الجمعية العمومية لنادي الزمالك لاعتماد التعديلات على لائحة النظام الأساسى

منتخب مصر تحت 17 عامًا

قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما المشارك في كأس العالم

بالصور

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد