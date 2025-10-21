احتفالية خاصة لإطلاق السيرة الذاتية للبروفيسور مجدي يعقوب| تفاصيل

تنظم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء الخميس المقبل الموافق 23 أكتوبر فعالية ثقافية مميزة للإعلان عن النسخة الورقية من السيرة الذاتية للبروفيسور السير مجدي يعقوب، والتي تحمل عنوان "جراح ومتمرد: حياة وأعمال مجدي يعقوب الرائدة"، وذلك تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده التسعين، وتقام الاحتفالية في تمام السابعة مساءً بقاعة إيوارت التذكارية بحرم الجامعة في التحرير.

حوار خاص مع "الدحيح" وأيقونة جراحة القلب

تشهد الفعالية حوارًا مفتوحًا يديره الإعلامي وصانع المحتوى العلمي أحمد الغندور، الشهير ببرنامجه "الدحيح"، مع السير مجدي يعقوب، في لقاء يُنتظر أن يجمع بين عمق التجربة الإنسانية والإنجاز العلمي غير المسبوق في مجال جراحة القلب.

كتاب يوثق رحلة إنسان غيرت وجه الطب

الكتاب من تأليف الصحفيين البريطانيين سايمون بيرسون وفيونا غورمان، ويأتي بمقدمة للبارونة ماري آرتشر، ويُعد هذا العمل أول توثيق شامل وموثق لسيرة الجراح المصري العالمي، حيث يتتبع رحلته منذ نشأته في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مرورًا ببداياته الطبية بالقاهرة، وصولًا إلى انتقاله إلى لندن حيث أسس واحدًا من أهم مراكز زراعة القلب في العالم بمستشفى هارفيلد.

شهادة تقدير لمسيرة إنسانية وعلمية استثنائية

أكد توماس وِيلشاير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن إصدار النسخة ذات الغلاف الورقي يأتي رغبة في إتاحة هذا العمل الملهم لشريحة أوسع من القراء، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تعد اعترافًا بقيمة عالم كرّس حياته للعلم وخدمة الإنسان. وقال: "نفتخر بنشر هذا العمل الذي يوثق رحلة ملهمة تجاوز تأثيرها حدود الطب لتصبح قصة عن الإصرار وقيمة العمل الإنساني."

بين الطب والإنسانية: الجانب الآخر من شخصية يعقوب

من جانبها، أوضحت ناديا النقيب، رئيسة التحرير والمشرفة على المشروع، أن السيرة لا تقتصر على عرض الإنجازات العلمية، بل تكشف عن العمق الإنساني في شخصية مجدي يعقوب. وقالت: "هذه السيرة تكشف شغف يعقوب بالعلم والعمل الخيري، وإصراره على نقل خبراته إلى الأجيال الجديدة وخدمة المرضى في المناطق الأكثر احتياجًا."

إرث إنساني يمتد إلى إفريقيا ومصر

يتطرق الكتاب إلى الجهود الخيرية للبروفيسور يعقوب، خاصة في إفريقيا، ومن أبرز محطاته تأسيس مركز أسوان للقلب وإطلاق مشروع المستشفى الجديد بالقاهرة ضمن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للأطفال والكبار بأعلى المعايير الدولية.