إيران.. زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة أردكان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة أردكان.

وضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق، منطقة "مردهك" التابعة لمدينة "عنبر أباد" جنوبي محافظة "كرمان" في جنوب إيران، دون أن يسفر حتى الآن عن أية خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء بأن مركز قيادة وإدارة الطوارئ التابع لجامعة العلوم الطبية في مدينة "جيرفت" جنوبي محافظة "كرمان" أعلن أن الزلزال وقع عند الساعة 18:45 مساء الأحد، وعلى عُمق 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 35 كيلو مترًا من منطقة "مردهك".

كما أفاد فريق التقييم التابع لمركز طوارئ "مردهك" بأن الهزة الأرضية هذه لم تخلف أي أضرار بشرية أو مادية حتى الآن.

