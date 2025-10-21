قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
أخبار العالم

مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني

تنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة
محمود نوفل

أفادت مصادر إعلامية بمقتل وجرح 22 شخص بهجوم لتنظيم القاعدة على مقر عسكري يمني في أبين.

وفي وقت لاحق ، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” نقلًا عن مسؤول في الأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي في اليمن تحتجز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى جانب نحو 20 موظفًا آخر من وكالات الأمم المتحدة، بعد اقتحام مجمع تابع للمنظمة الدولية في العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية.

وبحسب تقارير أممية نقلتها وكالة «أسوشيتد برس» (AP)، فإن مسلحي الحوثي داهموا المجمع الأممي في حي «الحدا»، وصادروا أجهزة الاتصال والحواسيب، واحتجزوا العاملين الموجودين داخله، من بينهم مسؤولون محليون وآخرون من جنسيات أجنبية، بينهم ممثل «اليونيسف» في اليمن بيتر هوكينز.

وقال جان ألام، المتحدث باسم مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان رسمي إن الأمم المتحدة «تتابع بقلق بالغ الوضع الميداني في صنعاء، وتعمل على ضمان الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين واستعادة السيطرة على مقارها».

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا التطور يمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي» ويقوض جهود الإغاثة في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز الموظفين الأمميين يعطل عمليات إيصال المساعدات الحيوية إلى ملايين اليمنيين.

من جانبها، لم تصدر جماعة الحوثي حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح أسباب الاحتجاز أو التهم الموجهة إلى موظفي الأمم المتحدة، فيما أعربت مصادر دبلوماسية عن مخاوفها من تصاعد التوتر بين المنظمة الدولية وسلطات الأمر الواقع في صنعاء.

وتواصل الأمم المتحدة اتصالاتها المكثفة عبر قنوات دبلوماسية محلية ودولية، في محاولة لإطلاق سراح موظفيها وضمان سلامتهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى «تعليق برامج الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

