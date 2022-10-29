القبض على عصابة سرقة السيارات بمدينة العريش

نجح رجال مباحث قسم شرطة ثان العريش محافظة شمال سيناء ، في القاء القبض على عصابه سرقة سيارات بمدينة العريش بعد ساعات قليلة من تلقي البلاغ.

حيث تلقي رجال المباحث بلاغا بسرقة سيارة مرسيدس زلموكة كانت تقف بجوار مديرية القوى العاملة بالعريش .



تتبع حرحة سير السيارة

وبناء على التعليمات من قبل اللواء ممدوح ابو زيد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن شمال سيناء واللواء مدير المباحث، تتبع رجال المباحث بقسم تانى العريش، حركة سير السيارة من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة فى المنطقة حتى دخولها منطقة كرم أبو نجيله.. حيث تم القاء القبض على الجناة.

وعلى صعيد آخر.. ألقي رجال المباحث الجنائية بقسم تانى بإلقاء القبض على مجموعة من الشباب تقوم بسرقة السلك من أعمدة الإنارة أيضا بناء على فيديو متداول قام بنشره نشطاء التواصل الاجتماعي على الفيس بوك.