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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدراج جامعة كفر الشيخ في المركز 639 عالميا في تصنيف U.S.News الأمريكي

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إدراج الجامعة في المركز 639 عالمياً في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي U.S.News لعام 2022، واحتلت الجامعة المركز 17 إفريقياً والخامس محلياً على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والمركز 137 عالمياً في تخصص علم النبات والحيوان والمركز 302 في الهندسة.

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وأوضح رئيس الجامعة، إن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على  13 مؤشراً تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية ومنها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً والكتب المنشورة بدور النشر الدولية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي، ويعتمد هذا التصنيف على قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية، لقياس مؤشرات جودة البحث العلمي للجامعات حول العالم.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف ، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة ، مما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية.

 

وأضاف  أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، و أن ما تحقق في جامعة كفرالشيخ على مستوى كافة التصنيفات العالمية يعد إنجازا  كبيرا نتيجة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للتواجد في مصاف جامعات العالم المرموقة بما يساهم في ترسيخ السمعة الأكاديمية عالميا فضلا عن  جذب الطلاب الوافدين حيث تعد قوائم التصنيفات أول خيار  للطلاب الذين يخططون للالتحاق بجامعات خارج بلدهم ، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

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