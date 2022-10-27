قافلة جامعة كفر الشيخ الطبية تقدم الرعاية الصحية لـ 1254 حالة بالحامول

انطلقت، قافلة طبية شاملة من جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، إلى قرية كوم الحجر والقرى المجاورة بمركز الحامول لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.



وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.



يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن القوافل الطبية الشاملة تأتي في إطار أداء رسالة الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال إسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته، موضحًا أن القوافل مجهزة بكافة الإمكانات ويشارك بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.



أوضح رئيس الجامعة، أن الخدمات التي قدمتها القافلة اليوم تضمنت تقديم الرعاية الطبية، وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1254 حالة من أهالي قرية كوم الحجر والقرى المجاورة مركز الحامول، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم.



وشهدت القافلة مشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، بإشراف الأستاذ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، الأستاذ الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.



كما شاركت كلية التمريض بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة في قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالدم، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة وأيضا الإرشادات الصحية للنمو الصحي للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشرف على القافلة ميدانياً الأستاذ الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وفريق العمل بالإدارة، رحاب جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

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