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الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب"

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية عن الأحوال الجوي والطقس وبيان درجات الحرارة العظمي والصغري في الأنحاء. 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة في مصر، قد تصل إلى القاهرة والتي يتخللها بعض الخلايا الرعدية الخفيفة على العريش.

خلونا نوضح لحضراتكم ان الخلايا الرعدية بتعتبر منخفض جوي، بيرتكز في البحر المتوسط، ويصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، والي بيُسبب فروق كبيرة في درجات الحرارة، ما بين السطح وطبقات الجو العليا، وبالتالي يساعد هذا الأمر في تكوين فارق في درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية.

وبيخلق الفارق في درجات الحرارة الحادث بسبب الخلايا الرعدية حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى تكون السحب الرعدية ويصاحبها سقوط أمطار وومضات البرق وأصوات الرعد، إلى جانب تكون تيارات الهواء الهابطة، وتحول الرياح إلى سرعة كبيرة وعالية ينتج عنها عواصف ترابية.

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