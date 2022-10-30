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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى وهالة صدقي الأبرز.. فنانات مصريات على السجادة الحمراء بمهرجان قرطاج

هالة صدقي
هالة صدقي

أقيم اليوم فاعليات اليوم الاول من افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33.

وحرص عدد من الفنانين المصريين على الحضور  كام ابرزهم الفنانة بشرى وهالة صدقي والإعلامية بوسى شلبي.


مهرجان قرطاج :

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرور عدد من نجوم مصر وتونس والوطن العربي للاحتفاء بالنسخة الجديدة من واحد من أهم المهرجانات الفنية.


تستمر فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دورته الثالثة والثلاثين فى الفترة من 29 أكتوبر الحالى حتى 5 نوفمبر المقبل، ويشهد عرض العديد من الأفلام على مدار أيامه.

وأعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن اختيار الفنانة بشري عضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة والقصيرة، كما اختارت الناقد المصري كمال رمزي عضو لجنة تحكيم فى أسبوع قرطاج للنقاد.

واختارت إدارة المهرجان السينما السعودية لتكون ضيف شرف مهرجان أيام قرطاج السينمائية بعد الحراك الثقافى والسينمائى الذى تشهده المملكة فى الفترة الأخيرة، ليلقى الضوء على المجتمع السعودى وثقافه من خلال عرضه عدد من الأفلام الحديثة والتى تم إنتاجها فى الفترة الأخيرة بعد الانفتاح.

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