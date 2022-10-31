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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ تبحث آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية..اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة،إجتماع اليوم الإثنين  لدراسة آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.  

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال أن اللجنة ستواصل دورها في مناقشة ملفات قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائي بدور الانعقاد الثالث ، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تلك القطاعات الهامة والتي مثلت طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.  

وأضاف الجبلى، أن من أبرز الملفات التي ستتبناها اللجنة في دور الانعقاد الثالث، التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم دور البحوث الزراعية في ذلك الملف وكذلك التوسع في التصنيع الزراعى واقتصاديات صناعة الأسمدة، بما يساعد في الإسراع من تنفيذ خطة الدولة بتحقيق  الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا من الملفات الهامة، ملف التعاونيات الزراعية، حيث يتطلب ذلك الملف إعادة دراسة وبحث لإعادة هيكلته وتعظيم الاستفادة منه، مشيرا إلي أهمية إعادة النظر دور الجمعيات التعاونية الزراعية .

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلي المحاصيل الاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي دور الإنعقاد الثالث

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