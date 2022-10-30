الكويت والسودان يبحثان تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني

بحثت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، مع سلطة الطيران المدني في جمهورية السودان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وقال المدير العام للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن الاجتماع الذي عقد في الكويت تطرق إلى مناقشة تحديث ترتيبات التشغيل بين البلدين والتي تأخذ في الاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن الجوي.

وأضاف الفوزان أن هذه المباحثات تأتي ضمن سياسة الإدارة نحو فتح الأجواء وتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع الدول الأخرى، وكذلك تيسير تشغيل شركات الطيران التجارية للركاب والشحن لكلا البلدين.

وأكد أن مثل هذه المباحثات تهدف لربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية ما يعزز حركة النقل الجوي وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين علاوة على فتح أسواق عالمية جديدة لخدمة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي.

حضر الاجتماع المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني فخر الدين عثمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.