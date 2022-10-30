عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تعقد ورشة عمل حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني.. اليوم

التنسيقية
التنسيقية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل بعنوان: التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى (الوقف)، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية.

تتناول الورشة مناقشة عدة محاور أبرزها حوكمة قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، ووضع ضوابط استخدام التمويلات، وتجديد قانون الوقف، وتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، فضلاً عن وضع خطط استثمارية واستمرارية لأموال التمويل والوقف، وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة فى مصر تحت مظلة تضمن اهتمامات الدولة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية التمويل الأجنبي المجتمع المدني مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

لكشف المؤامرات على الزمالك .. اجتماع عاصف بين وزير الرياضة ومرتضى منصور

ترشيحاتنا

بعد تعليق روسيا لاتفاق الحبوب .. تداعيات خطيرة تهدد أمن الغذاء العالمي

كيف يؤثر انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود على أزمة الغذاء في العالم؟

سقوط مدوٍ.. لعنة الدرع الخيرية تضرب ليفربول في الدوري الإنجليزي

زرع شعر ذقنه.. لن تصدق شكل عمر كمال قبل وبعد عمليات التجميل|شاهد

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

رد إنجليزي.. هل يرحل كلوب عن ليفربول بعد تدهور النتائج؟ |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فرح على الريد كاربت.. تفاصيل مشهد غريب في افتتاح أيام قرطاج السينمائية

شاهد| صور من حفل زفاف إلهام عبد البديع ووليد سامي

مهرجان هندي يتحول إلى محرقة .. ألقوا بعضهم بكرات النار |شاهد

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

تحذير عاجل .. سقوط أمطار على تلك المحافظات

الذهب يكسر حاجز الـ 1200 جنيه.. وتعرف على سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ