الكتف المتجمد .. أسباب الإصابة بـ الإلتهاب الشديد في المفصل

قال الدكتور طارق الطنبولي، استشاري العلاج بالأكسجين النشط، أن الروماتويد يسمي الكتف المتجمد ويحدث نتيجة الالتهاب الشديد في المفصل الكتف، مشيرا إلى أن هناك أبحاث ورسالة ماجستير في جامعة الأزهر الشريف، وعملت الأبحاث على حقن مجموعة من البشر بالكورتيزون ومجموعة أخرى بالأكسجين النشط.

وأضاف “الطنبولي” خلال خلال لقائه مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" على قناة "صدى البلد"، أن تلك الأبحاث استدلت على أن المجموعة التي تم حقنها بالكورتيزون كانت نتيجة استجابتهم للعلاج أسرع من المجموعة الأخرى، ولكن المجموعة التي تم حقنها بالأكسجين النشط بعد ١٢ جلسة كانت نتيجة افضل من الكورتيزون و استمرت مدة أطول .

ومن جانبه، قال الدكتور نادر المصري استشاري العلاج بالاكسجين النشط، إن الجهاز المناعي ليس عضوا ولكن يوجد في جسم الإنسان، ومن الممكن أن تحدث إصابة للإنسان بمرض مناعي وتختلف الأمراض المناعية علي سبيل المثال البهاق والإكزيما .