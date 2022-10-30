مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة عن التغيرات المناخية بمركز مطوبس.. صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز مطوبس فى محافظة كفر الشيخ، ندوة عن التغيرات المناخية وكيفية التقليل من آثارها، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، و الدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس، و إيهاب المسماري ، أمين التنظيم بالمركز.

قالت الدكتورة فريدة عبده، إن الندوة التى حاضر فيها منصور المكاوي موجه الدراسات الإجتماعية بالإدارة التعليمية بمطوبس، تضمنت معلومات عن التغيرات المناخية التى تحدث فى مصر وكيفية مواجهتها وتخفيف آثارها السلبية ، مع توضيح الفرق بين التغيرات المناخية الطبيعية، والتغيرات المناخية بفعل الإنسان، وكيفية مواجهتهما والتخفيف من آثارهما.

يأتي ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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