عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة تحث منظمي الرحلات الفرنسيين على تسيير برامجهم إلى مصر

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة والآثار

تلبية لدعوة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في حفل الاستقبال الذى دعا إليه السفير وحضره رئيس منظمة شركات السياحة الفرنسية، ومجموعة من منظمي الرحلات وممثلي القطاع السياحي بفرنسا، وذلك في إطار مشاركة نائب الوزير في الدورة الثانية لمنتدى "إيفورا" الذى عُقد تحت عنوان "عالم للسياحة" خلال يومي ٢٧ و٢٨ أكتوبر الجارى بمدينة نيم Nîmes بفرنسا.

وقد استهل السفير الاجتماع بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لمنظمى الرحلات الفرنسيين على دعمهم للمقصد السياحي المصري مشيراً إلى اهتمام السائحين الفرنسيين وشغفهم بالحضارة المصرية وحرصهم على زيارة المقاصد الأثرية المصرية للتعرف عن قرب على هذه الحضارة العظيمة.

ومن جانبها، أعربت نائب الوزير عن شكرها للسفير للدعوة لهذا اللقاء الذى يتيح الفرصة للتواصل مع ممثلي القطاع السياحي في فرنسا التي تعد من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية.

وأوضحت نائب الوزير الدور الرقابي للوزارة وجهودها المستمرة للتأكد من مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للسائحين وأنه في حال تلقى أى شكاوى يتم اتخاذ إجراءات فورية تجاه المنشأة السياحية المخالفة.

كما ألقت الضوء على أبرز محاور استراتيجية الوزارة والتي تتمثل في العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة وتنوع الأسواق المصدره لها عن طريق التعاون مع وزاره الطيران المدني لزيادة عدد الرحلات الجوية من مختلف المقاصد وربط منتج السياحة الشاطئية بالثقافية لإثراء التجربة السياحية للسائح فى مصر والعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر.

كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار للاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop27 " خلال الفترة من ٦ وحتى  ١٨ نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ والتى يتم تطويرها كمدينة خضراء صديقة للبيئة.

وخلال حفل العشاء حثت نائب الوزير منظمى الرحلات الفرنسيين على تطوير برامجهم السياحية من خلال خلق برامج سياحية جديدة للمقصد السياحي المصرى لمنتجات جديدة ومتميزة مثل رحلة العائلة المقدسة وسياحة المغامرات والسفارى وغيرها.

كما نوهت عن قرب افتتاح مطار سفنكس الدولي مع بداية شهر نوفمبر القادم والذي سيلعب دوراً كبيراً في فتح آفاق سياحية جديدة، هذا بالإضافة إلى الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير الذى سوف يمثل أحد أهم عوامل الجذب للمقصد المصرى خاصة لمحبى الحضارة المصرية مثل السائحين الفرنسيين.

ومن جانبه، أكد السيد يورجن باخمان سكرتير عام نقابة منظمي الرحلات الفرنسية على أهمية المقصد السياحي المصري حيث أنه يعد من المقاصد السياحية الحاضرة دوماً في أذهان الفرنسيين وأن السياحة المصرية قادرة دوماً على التعافى السريع من الأزمات أو التحديات التي توجهها وهو ما تعكسه زيادة الطلب من السائحين الفرنسيين على المقصد المصرى لموسم الخريف الحالي.

وقد أبدى منظمو الرحلات تفاؤلهم باستمرار الطلب على المقصد المصرى خلال الموسم الشتوي القادم خاصة الرحلات النيلية والمقاصد الثقافية، كما أشادوا بالخدمات السياحية في مصر والتي أدت إلى نجاح برامجهم السياحية بها وعودة السائحين بإنطباعات إيجابية مما يعزز الثقه في المنتج السياحي المصري وأكدوا على اعتزامهم الترويج للمقصد المصرى بطرق مختلفة وجديدة خلال الفترة القادمة.
 

استثمار السياحة مصر وزير السياحة شركات السياحة وزير السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

فرج عامر يكشف عن مفاجأة حول مراقب مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الدولار يواصل الصعود.. وهذا سعره بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

موعد صرف زيادة الـ 300 جنيه لـ أصحاب المعاشات.. فيديو

حلمي بكر: حمو بيكا يلعب دور كوميديان بالأفلام لكن لا يصلح للغناء

كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الفترة القادمة.. فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

2500 مراسل أجنبي في شرم الشيخ لتغطية مؤتمر قمة المناخ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. شاهد

رقم خرافي.. تعرف على سعر سلسلة إليسا في إطلالتها المثيرة للجدل

بعد نورهان قنديل.. بلوجر تثير الجدل بأرتداء الحجاب | شاهد

فيديو

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ