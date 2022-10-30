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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرد سيكون قاسيا.. حرس الحدود البيلاروسي يهدد أوكرانيا بعدم القيام بأعمال استفزازية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس لجنة الحدود في بيلاروس أناتولي لابو، أنه في حالة حدوث استفزاز من قبل القوات الأوكرانية ضد حرس الحدود البيلاروس، فإن مينسك ستقدم الرد المناسب.

وقال لابو: "بمجرد أن يكون هناك نوع من الاستفزاز في اتجاه حرس الحدود، سيكون هناك رد مناسب. نحن شعب محب للسلام، لكننا لن نقبل بالإهانة. إنهم يفهمون إذا تجرأوا علينا، يمكن أن يصابوا بأذى بالغ".

ولفت الانتباه إلى أن طبيعة خدمة حرس الحدود البيلاروسية في جنوب الجمهورية قد تغيرت مؤخرا.

وقال: "في كل تاريخ بيلاروس الحديث، لم نحرس الحدود أبدا، حيث يوجد صراع عسكري على الجانب المجاور، حيث توجد أسلحة وقوات مسلحة على الحدود. بالطبع، قمنا بإعادة بناء حرس الحدود.. بالطبع، قمنا بتحويل الاحتياطيات إلى هناك".

وأكد أنه على الحدود مع أوكرانيا، يتم تنفيذ خدمة الحدود في وضع محسن، مضيفا، "لقد عززت الدعم هناك، إنه ليس سرا لأي شخص، يمكنك توقع أي شيء. وضعت القوات الأوكرانية ألغاما مباشرة على الأسفلت.. إذا اتخذنا المنطق العسكري، فيجب إخفاء اللغم.

ووفقا له، فإن حرس الحدود الأوكرانيين، "انسحبوا في الغالب إلى الخلف، ووصل كل من الدفاع والقوات إلى الحدود، الآن لا يمكننا أن نفهم من على وجه التحديد هناك، لأن الجميع يمشون بدون شارة.. يمكنهم القدوم إلى الحدود لإطلاق النار في الهواء. في 26، وصلوا إلى الحدود، 10-15 مترا، وعلقوا بتحد القش مثل الفزاعة. لماذا يتم ذلك؟".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البيلاروسية ازدياد التوتر في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية، مشيرة إلى تشكيل مجموعة تعزيزات كبيرة في منطقة الحدود الأوكرانية.

وقال لابو، إن مجموعات مسلحة من الأشخاص الذين ليس لديهم شارات ولا زي موحد تقترب من الحدود البيلاروسية على أراضي أوكرانيا.

وأشار لابو، الى أنه تم تسجيل أعمال استفزازية من قبل أفراد الجيش الأوكراني، واستخدام معدات غير مميزة، واستطلاع الأراضي البيلاروسية من الجانب الأوكراني بشكل متكرر.

وردا على ذلك، تنشر سلطات الخدمات الحدودية وحدات حدودية موسعة، وتستخدم بنشاط الوسائل التقنية لحماية الحدود، وتنشر مجموعات متنقلة من وكالات خدمات الحدود الإقليمية، وتوطد تعاونا وثيقًا مع الوحدات والوحدات الفرعية التابعة للقوات المسلحة لبيلاروس المشاركة في ضمان أمن الحدود.

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