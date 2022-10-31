محمد فهيم: المشروعات الزراعية ساعدت في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي مليون فدان.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن المشروعات الزراعية ساعدت في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "المشروعات الزراعية ساعدت في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي مليون فدان"، لافتا: "المشروعات الزراعية الكبرى تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي".

وأوضح الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "الدولة تحملت اقتحام الصحراء لإضافة مساحات واسعة للرقعة الزراعية المصرية"، لافتا: "نزرع حاليا في 10 مليون فدان، منهم مليون فدان تم إضافته خلال السنوات الماضية".

وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "لولا جهود الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية كنا سنواجه مشكلة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر".

