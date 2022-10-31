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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد فهيم: المشروعات الزراعية ساعدت في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي مليون فدان.. فيديو

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توشكى

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن المشروعات الزراعية ساعدت في تحقيق الأمن الغذائي.

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وأضاف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "المشروعات الزراعية ساعدت في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي مليون فدان"، لافتا: "المشروعات الزراعية الكبرى تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي".

 

وأوضح الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "الدولة تحملت اقتحام الصحراء لإضافة مساحات واسعة للرقعة الزراعية المصرية"، لافتا: "نزرع حاليا في 10 مليون فدان، منهم مليون فدان تم إضافته خلال السنوات الماضية".

 

وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة،: "لولا جهود الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية كنا سنواجه مشكلة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر".
 

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