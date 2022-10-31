السكة الحديد: أسعار تذكرة قطار النوم لن تتغير إلا في تلك الحالة

قال محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة لديها 101 عربة نوم حتى الآن، متابعا: نعترف بأن خدمة قطر النوم ليست جيدة ولدينا بعض القصور.

وأضاف "محمد عامر" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع قناة "النهار"، نحاول الآن حل مشاكل وأزمات قطار النوم من خلال استدعاء القطاع الخاص، متابعا: تعاقدنا على 7 قطارات نوم جديدة، ذات مميزات مختلفة ومتقدمة.

وتابع: أجرة قطار النوم تحدد طبقًا للكثافة والمواسم، وأقل سعر تذكرة 350، وأعلى قيمة للتذكرة 550 جنيه، منوها بأنه تم الاتفاق مع الشركة بعدم تغيير الأسعار إلا بعد تحسين الخدمة للمواطنين.



وفيما يخص العمالة الفنية، أوضح أن الهيئة كانت تعاني السنوات الأخيرة من نقص في العمالة، والرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على إضافة ألف فني في السكة الحديد بسبب العجز الشديد.



ولفت إلى أن الهيئة تقوم بإجراء تحاليل مخدرات مفاجآة، متابعا:"عندنا كشف مخدرات مفاجئ لكل طوائف الهيئة، وأي قيادي في الهيئة معرض في أي وقت لتحليل المخدرات".

