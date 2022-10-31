لأول مرة سويا.. دينا الشربيني وشيرين رضا في "لو بعد حين"

انضمت النجمة دينا الشربيني، مع النجمة شيرين رضا في حكاية "لو بعد حين"، وذلك ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

وتستعد دينا لتصوير مشاهدها مع النجمة شيرين رضا والفنانة بسنت حاتم بداية الشهر المقبل، والحكاية إخراج هشام الرشيدى والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

وكان انتهي صناع "قرض شخصي " تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم منهم كريم فهمي، محمود عبد المغني، ندي موسي وبسنت حاتم وعدد كبير من نجوم الفن.