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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي وفاتح أكين.. مهرجان البحر الأحمر يحاور نخبة من صناع السينما

منى زكي
منى زكي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن برنامج الدورة الثانية للمهرجان الذي سيقام في الفترة من 1-10 ديسمبر في مدينة جدة الأحمر، عروس البحر الأحمر.

ويستضيف المهرجان صانعي الأفلام ونجوم السينما، ووسائل الإعلام والمحترفين في قطاع صناعة السينما وعشاق الأفلام في احتفاليةٍ لعشرة أيام من الأفلام السينمائية العالمية.

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محمد نبيل يكتب: كيرة والجن.. صناعة الإبهار في ذاكرة الوطنية المصرية

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التركي: حسين فهمي سيحضر مهرجان البحر الأحمر مع عرض خلي بالك من زوزو


وتتضمن حوارات المهرجان هذا العام:

فاتح أكين مخرج وسيناريست ومنتج ألماني، حاز على العديد من الجوائز عن أعماله، من بينها جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "وجها لوجه" عام 2004، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي عن فيلم The Edge of Heaven في عام 2007، وجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن فيلم In the Fade في عام 2017.

منى زكي، الممثلة المصرية الرائدة وإحدى أبرز النجوم في العالم العربي، والتي قدمت أول أداء لها بعمر 13 عاماً في مسرحية "بالعربي الفصيح" مع المخرج والممثل الشهير محمد صبحي. وسرعان ما انطلقت شهرتها في عالم الفن والسينما.

ويستقبل المهرجان الممثل حسين فهمي، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، أخرج ومثّل خلالها في أكثر من 100 فيلم سينمائي وعرض تلفزيوني ومسرحي، وعاد هذا العام ليشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عاماً. 

كما سيحظى رواد المهرجان بفرصة مشاهدة حسين فهمي في الفيلم المصري الشهير "خلي بالك من زوزو" من إخراج حسن الإمام، والذي تم إنتاجه في عام 1972، احتفالًا بمرور 50 عامًا على عرضه الأول.

وتشارك المخرجة التونسية المرشحة لجائزة الأوسكار كوثر بن هنيّة في جلسة حوارية، حيث تقدم للحضور لمحة عن حياتها المهنية التي بدأت في تونس من خلال أفلامها القصيرة الأربعة، وفيلمها الوثائقي، وأفلامها الطويلة الأربعة التي تستلهم الواقع كما هو. 

حيث شارك فيلم "الجميلة والكلاب" في المنافسة على جائزة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2017، كما كان فيلمها الرابع "الرجل الذي باع ظهره"، من بطولة الممثلة مونيكا بيلوتشي، جزءاً من برنامج أوريزونتي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي عام 2020، إضافة لكونه أول فيلم تونسي يتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم طويل دولي في حفل جوائز الأوسكار.

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