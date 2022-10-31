المصري يلاقي القناة وديًا بالقاهرة في السادس من نوفمبر المقبل

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة الكابتن محمود جابر الاتفاق مع الجهاز الإداري لفريق القناة على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين بالقاهرة وذلك يوم الأحد القادم الموافق السادس من نوفمبر المقبل .

الجدير بالذكر أن المعسكر المغلق للمصري والذي سيبدأ عصر بعد غدٍ الأربعاء بالقاهرة سيشهد كذلك إقامة ثلاث مباريات ودية أخرى للمصري أمام أندية الداخلية وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا أيام السابع والثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر على الترتيب.

قرار جديد من إيهاب جلال في المصري البورسعيدي بعد الفوز على إنبي

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ، منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب نهاية مباراة الفريق أمام نظيره فريق انبي، التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل لاشئ .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء القادم الموافق الثاني من نوفمبر المقبل .

وينتظم الفريق في معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، وهي الفترة التي سيستغلها الجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال لإقامة عدد من المباريات الودية.

ونجح المصري في الفوز على إنبي بهدفين دون رد بعد تقديم مباراة قوية خلال أوقات المباراة واستحواذ بشكل كامل على الكرة .