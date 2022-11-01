أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 1-11-2022

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ نحو 24.15 جنيه للشراء و 24,25 جنيه للبيع في عدد من بنوك القطاع الخاص.

وبحسب تقارير مصرفية فقد جاء أعلى سعر دولار علي مستوي 7 بنوك خاصة منها "فيصل الاسلامي، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق".

وشهد سعر الدولار امام الجنيه استقرارا في بداية أول تعامل له اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022، بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر ، بعد ان أنهي الدولار تعاملاته أمس علي ارتفاع بقيمة وصلت 1.22 جنيه في المتوسط منذ قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي يوم الخميس الماضي.

سعر البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24,07 جنيه للشراء و 24,17 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 23.9 جنيه للشراء و 24 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي، البركة، مصر"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 23,95 جنيه للشراء و 24,05 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العرب الدولي، العربي الإفريقي الدولي"

متوسط السعر



بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24 جنيها للشراء و24,1 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، المصرف المتحد".



ووصل سعر الدولار نحو 24,1 جنيه للشراء و 24,2 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي "QNB،الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول".



إجراءت البنك المركزي

وحرر البنك المركزي خلال الخميس الماضي سعر الصرف الأجنبي، علي هامش اجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائي لرفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

ويقوم البنك المركزي بإعداد مؤشر للعملة المحلية مقابل العملات الأخرى والذهب، بالتوازي مع بحث تطبيق قرار المشتقات المحلية من العملة للسيطرة علي سعر الصرف الأجنبي.

تأجيل اجتماع السياسات النقدية

وألغي البنك المركزي المصري اجتماع السياسيات النقدية لتحديد سعر الفائدة علي التعاملات البنكية الخميس المقبل، لاكتفائه بقرار تحريك سعر الفائدة يوم الخميس الماضي بواقع 2% علي المعاملات المصرفية، معتبرا أن اجتماع السياسات النقدية سيتم الاكتفاء به في الوقت الحالي.

رفع سعر الفائدة

وخلال الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% زيادة ليصل عائد الائتمان والخصم بواقع 13.75% و الإيداع 13.75% و الاقتراض لليلة واحدة و 13.75% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 13.75%.