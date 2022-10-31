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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار فى مصر اليوم الإثنين 31-10-2022

صدى البلد

ارتفع سعر الدولار بقيمة 1.15 جنبه فى البنوك العاملة بمصر على مدار أمس الأحد ، وتشهد العملة الأمريكية صعودا محليا منذ قرار البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.


سعر الدولار فى مصر 
 

 سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك الكويت الوطني نحو 24.15جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات)  نحو 24.12جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

سعر الدولار


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،اتش اس بى سى HSBC ،كريدى اجريكول،قناة السويس،الامارات دبي الوطني) نحو 24.10جنيه للشراء و 24.20جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 24جنيه للشراء و 24.14جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك (البركة،بلوم،أبوظبي التجاري،التنمية الصناعية،المصرف المتحد) نحو 24جنيه للشراء و 24.10جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر 

بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني نحو 23.95جنيه للشراء و 24.05جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،العقارى المصري العربي،فيصل الإسلامي) نحو 23.90جنيه للشراء و 24جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى  بنك الإسكندرية نحو 23.85جنيه للشراء و 23.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،مصر إيران للتنمية،الأهلى ،مصر،العربى الافريقى الدولى،المشرق،المصرف العربي الدولي) نحو 23.80جنيه للشراء و 23.90جنيه للبيع .


الكويت الوطني NBKيقدم أفضل سعر لشراء الدولار
 

ويقدم بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 24.15جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار البنك المركزي العملات اليوم الأثنين

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